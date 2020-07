Da Trigoria: oggi rifinitura, contro la Fiorentina in campo con la nuova maglia

Paulo Fonseca aveva concesso ai suoi giocatori due giorni di riposo dopo la scorpacciata di gol contro la Spal, dunque quella di oggi è stata l’unica seduta di preparazione verso la sfida contro la Fiorentina. Come riporta forzaroma.info, la rifinitura è stata concentrata sulle palle inattive ed un focus tattico, a cui hanno partecipato tutti tranne gli indisponibili, ossia Mirante, Fazio, Santon, Under e Ibanez. Questa la probabile formazione di domani sera (3-4-2-1 il modulo): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Contro la Fiorentina, la Roma indosserà la nuova maglia del club, studiata per la prossima stagione.