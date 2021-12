Da Sassuolo: “Berardi via a giugno, sempre che non cambi idea. C’è un equivoco”

Paolo Seghedoni, giornalista che segue i neroverdi per Radio Bruno, ha parlato al Pentasport: “Il Sassuolo sta bene specie dal punto di vista fisico, ha fatto risultati importanti soprattutto contro le grandi, lasciando però poi punti a...

"Il Sassuolo sta bene specie dal punto di vista fisico, ha fatto risultati importanti soprattutto contro le grandi, lasciando però poi punti a squadre meno attrezzate. Dionisi? Credo che abbia impiegato qualche settimana in più per ingranare per via dell'eredità di De Zerbi, che aveva impresso un calcio ancora più paziente, meno verticale. Frattesi adesso è incisivo in zona offensiva ed è protetto da Lopez, il modulo 4-3-3 sembra più congeniale del 4-2-3-1. Scamacca? Giocatore molto interessante, vede la porta come pochi. E' meno manovriero di quel che servirebbe al Sassuolo, ma si inventa gol dal nulla. Il tema vero è la coabitazione con Raspadori, che fa un po' fatica da esterno sinistro, un equivoco che però nessun allenatore si fare. Su Berardi la mia sensazione è che non si muova a gennaio, ma a giugno. Sempre che mantenga questa decisione... E' un ragazzo particolare, dopo un inizio altalenante ha preso il ritmo e ha deciso di restare sul pezzo"