Da Roma: “I giallorossi non hanno rinunciato a Pezzella. Schick può partire, Nainggolan…”

Matteo De Santis giornalista della Stampa e grande conoscitore dell’ambiente calcistico romano ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Nainggolan (SCHEDA) qualche problema extra campo lo ha vissuto, si trova in un momento particolare a causa di situazioni personali. Per lui sono arrivate offerte dalla Turchia e dalla Cina, tuttavia preferisce restare in Italia. “Io non vengo al Chelsea perché a Roma faccio quello che mi pare” questa è la frase che 3 anni fa disse facendo saltare il suo trasferimento ai blues di Conte. Il rapporto fra i due è compromesso. Il belga aspetta una soluzione ottimale, il Cagliari è un’idea vera, il nodo è l’ingaggio di 4 milioni e mezzo. La Fiorentina potrebbe essere un’opzione. Pezzella piace alla Roma, è un nome che tra 10-15 giorni può tornare di forte attualità. Il giocatore gradirebbe la piazza, la volontà della società viola è da decifrare. Schick (SCHEDA) è un giocatore che i giallorossi darebbero volentieri in prestito, nelle ultime ore circola forte il nome del Borussia Dortmund. Simeone non è nei piani di Fonseca.