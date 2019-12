Da Padova: “Fiorentina in piena crisi, il Cittadella cerca l’impresa”

“Il Cittadella cerca l’impresa. I granata vanno a Firenze contro i viola in piena crisi“: titola così il Corriere del Veneto edizione di Padova e Rovigo. Montella, si legge, è in bilico e un nuovo rovescio potrebbe essere fatale. Dall’altra parte c’è Roberto Venturato che vuole provare a scrivere un pezzo di storia in una serata che si annuncia tutta da scrivere. Saranno oltre 200 i tifosi del Cittadella che attraverseranno gli Appennini per seguire la squadra, nella speranza di vivere una serata senza precedenti e conquistarsi un altro big match a metà gennaio contro l’Atalanta agli ottavi di finale. La particolare situazione psicologica della Fiorentina potrebbe rivelarsi l’unica arma da potersi giocare in una sfida altrimenti impari. Ma il piccolo Cittadella, dopo aver accarezzato il sogno Serie A, proverà a vivere un’altra note da sogno in una cornice degna di una grande impresa come quella del Franchi.