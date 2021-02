Da Napoli: “Giuntoli deve lasciare, non ha preso Veretout”. La Fiorentina…

Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, non vive ore tranquille. Accostato alla Fiorentina come possibile successore di Pradè, il dirigente azzurro non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Tuttavia, la piazza azzurra sembra spingerlo sempre più lontano da Napoli. Nella giornata odierna, infatti, il giornalista napoletano Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disappunto sull’operato del DS.

Non penso che Giuntoli sia scarso ma deve lasciare Napoli perché non c’è più fiducia tra area tecnica e società. Ritengo sia carente in visione e personalità. La personalità di prendere Veretout. I giocatori che ti fanno fare il salto di qualità li prendi e ti imponi fortemente. Quanti soldi abbiamo sprecato? Al Napoli servivano giocatori che fanno da subito la differenza.