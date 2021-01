Da Marsiglia, Lirola: “Qui per la storia di questo club, il primo contatto…”

In attesa del debutto in campo, Pol Lirola rompe il ghiaccio con il canale ufficiale dell’Olympique Marsiglia, nella prima intervista da giocatore del club transalpino (seppur in prestito). Ecco cosa ha detto il terzino spagnolo: “La prima volta che i dirigenti dell’OM mi hanno contattato mi sono sentito subito importante, mi hanno fatto sentire il loro calore e coinvolgimento. Sono qui per la storia gloriosa di questa società e per i tifosi. Il loro modo di vivere la passione per la squadra è fenomenale“.