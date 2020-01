In vista della sfida del “Dall’Ara”, a Radio Bruno è intervenuto Alessandro Mossini, giornalista del Corriere di Bologna:

Sul mercato c’è stata la partenza, destinazione Genova, di Destro sostituito dall’arrivo di Dominguez che con tutta probabilità non sarà della partita, in mancanza dei tempi per il transfer. L’unico dubbio di formazione è Dzemaili, influenzato.

L’assetto tattico scelto da Mihajlovic sarà il solito 4-2-3-1: davanti a Skorupski difesa con Tomiyasu, Bani, Denswil e Mbaye e; Poli e Medel in mezzo al campo; Orsolini, Soriano e Sansone dietro Palacio.

Con Soriano il Bologna crea molte occasioni da goal; con il Lecce rientrava dopo un mese e mezzo ed è stato il vero motore delle azioni offensive felsinee. Orsolini stesso dopo un momento difficile, a inizio dicembre, ha chiuso l’anno con la doppietta del “Via del mare”. Semmai il Bologna qualche problema in più lo ha dietro…

Al momento il Bologna è un po’ come noi giornalisti che devono indovinare la formazione, si trova a preparare al buio la partita e questo crea molte incognite per il tecnico serbo.

