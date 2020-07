D. Rossi sulla corsa salvezza: “Lotta tra Lecce e Genoa, ma rischia anche il Torino”

Delio Rossi, doppio ex della sfida in programma stasera tra Lecce e Fiorentina, ha commentato la corsa per non retrocedere a tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “La lotta per restare in A è tra Lecce e Genoa, però rischia anche il Torino, che è in un momento delicato e deve far punti. Lecce? E’ consapevole del campionato che deve fare. non sono certo fuori dal tunnel nonostante gli ultimi buoni risultati e ora sono tutti spareggi. Credo che ci si possa salvare a 36 punti. A mio parere la quartultima non arriverà a 36”.