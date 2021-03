D. Della Valle: “Renzi? A volte ci sentiamo, siamo due tifosi viola”

Diego Della Valle questa sera era ospite alla trasmissione di Lilli Gruber su La7 Otto e Mezzo. In studio, parlando delle nuove possibili alleanze politiche di Italia Viva e di Matteo Renzi, è stato interpellato anche l’ex patron viola, che ha detto: “Non so cosa vorrà fare Renzi, magari sarebbe meglio chiederlo direttamente a lui. Quello che posso dire è che spesso ci sentiamo, ci conosciamo da venti anni, per parlare anche della grande Fiorentina, di cui siamo tifosi“.