D. Costa: “Bravi a non subire gol, Szczesny importante. L’arbitro ha la certezza sui rigori”

Così Douglas Costa in zona mista sulla partita contro la Fiorentina:

“Questo campionato sta diventando più difficile, ma secondo me abbiamo fatto una bella prestazione, abbiamo fatto i gol e non ne abbiamo presi. Szczesny ha fatto una bella prestazione, non aver preso gol è davvero importante. Siamo migliorati in questo senso e abbiamo fatto gol, dobbiamo continuare così. Il rigore? Se l’arbitro ha fischiato ed è andato a rivederlo al VAR secondo me è rigore, ora l’arbitro può controllare quindi ha la certezza dei rigori”.