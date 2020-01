Cutrone via, la mamma di un bambino scrive agli Wolves: “Mio figlio vuole la sua maglia”

Nonostante Patrick Cutrone non abbia lasciato il segno con la maglia del Wolverhampton, c’è chi, fra i tifosi della squadra inglese, non riesce a farsi una ragione della cessione dell’ex Milan alla Fiorentina. Come si legge su ilposticipo.it, tra i tanti messaggi che riguardano l’attaccante sui social ne spunta uno davvero particolare. Che arriva da una mamma con una richiesta molto speciale: a maglia di Cutrone, anche se è appena andato via. Del resto, al cuore non si comanda, figurarsi a quello di un bambino che ha appena visto il suo idolo lasciare la sua squadra. Abbastanza per scrivere direttamente alla società: “Salve Wolves, mio figlio ha cercato per mesi di avere la maglia di Cutrone, sventolando un suo poster a ogni singola partita. Vi prego, è possibile avere la sua maglia anche se è andato via? Il mio bambino ha il cuore a pezzi”.