Cutrone, altri novanta minuti in panchina. Un altro indizio di mercato?

Ancora novanta minuti in panchina per Patrick Cutrone, nelle ultime settimane sempre più ai margini del Wolverhampton. L’attaccante classe ’98, negli ultimi giorni accostato ripetutamente alla Fiorentina, non è sceso in campo neanche un minuto nonostante i Wolves perdessero 2-0 già al termine del primo tempo. Sono state altre le scelte del tecnico Nuno Espirito Santo per cercare di ribaltare la partita, comunque persa per 2-1 in casa del Watford. Un altro indizio di mercato? AL MOMENTO JOE BARONE NON SI SBILANCIA SULLE TRATTATIVE DI MERCATO