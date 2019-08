Curva Fiesole e Atf suonano la carica: “Sabato tutti allo stadio, sarà una bolgia”

Seconda chiamata ufficiale della stagione per i tifosi viola, che sabato prossimo, alle 20:45, potranno assistere a Fiorentina-Napoli dagli spalti del Franchi. Sarà la prima gara di campionato della nuova gestione targata Commisso, un’appuntamento che la Curva Fiesole e l’Atf non mancheranno (e domani, nel frattempo, la Fiorentina aprirà la tribuna per la presentazione di Ribery alla città: LEGGI). Questo l’appello inoltrato attraverso la pagina Facebook “Fuori dal Coro”: