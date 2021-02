Crotone, Stroppa in bilico: contattato un ex viola, già arrivata la risposta

Il Crotone vive ore buie. I pitagorici sono sempre più ultimi nella classifica della Serie A e la zona salvezza dista cinque lunghezze (anche le proiezioni non lasciano scampo). La proprietà dei calabresi sta valutando l’idea di sollevare il tecnico Stroppa dall’incarico. Trovare un sostituto non sembra però impresa facile. Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, i rossoblù avrebbero contattato Leonardo Semplici, ex tecnico della primavera della Fiorentina, per sondare la sua disponibilità di sedersi sulla panchina del Crotone. Il tecnico fiorentino avrebbe declinato l’offerta.