Crotone, due giorni di riposo prima della Fiorentina

Gli ultimi aggiornamenti sui prossimi avversari Viola

I canali ufficiali del Football Club Crotone hanno comunicato un aggiornamento sul programma della prima squadra, prossima avversaria della Fiorentina. I calabresi beneficeranno di due giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì mattina. Per i giocatori guidati da Serse Cosmi sarà l'ultima partita in Serie A prima della retrocessione nel campionato cadetto.