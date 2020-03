Crollano le borse delle squadre italiane: Juventus minimo storico (-13,55%)

Secondo i dati riportati da Tuttomercatoweb, è stata una nuova giornata negativa per la Borsa Italiana, e ovviamente anche per i titoli calcistici quotati nei vari indici di Piazza Affari. La Juventus chiude le contrattazioni co un minimo storico, -13,55%: valore 0,7018, il più basso dal 4 luglio 2018, cioè prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Ribassi pesantissimi anche per il titolo della Roma (-20,6% e valore 0,4605) e della Lazio (-16,76% e valore 1,232).

https://www.violanews.com/esclusive/la-serie-a-si-ferma-ecco-come-potrebbe-finire-la-stagione/

https://www.violanews.com/giovanili/stop-alla-primavera-1-gare-rinviate-a-data-da-destinarsi/