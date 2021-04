Crisi Udinese, terzo ko consecutivo: la squadra va in ritiro

Quella incassata questa sera contro il Torino è la terza sconfitta consecutiva in Serie A per l’Udinese. Sebbene l’obiettivo salvezza non sembra in alcun modo minacciato, e il vantaggio sul terzultimo posto resta molto ampio, la società friulana ha deciso di indire un ritiro per tutta la squadra a partire dal prossimo martedì. Già la scorsa settimana Paròn Pozzo aveva avuto questa idea, ma si era fatto convincere da De Paul e Okaka a non metterla in pratica. Stavolta sarà impossibile convincerlo a fare dietrofront. A riportarlo è Udineseblog,it

