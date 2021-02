Crisi Suning: il Jiangsu non si iscrive al campionato, l’Inter…

Come riporta questa mattina gazzetta.it, il Jiangsu, squadra campione in carica in Cina e di proprietà del gruppo Suning, non s’iscrive al proprio campionato per problematiche economiche. La notizia ha del clamoroso, anche se comunque era già nell’aria. L’attività della formazione che vede tra i propri giocatori anche gli ex nerazzurri Eder e Miranda viene dunque sospesa, ma questo, spiega l’edizione online della Rosea, non inciderà almeno nel breve periodo sull’Inter, di cui appunto Suning è proprietario. La famiglia Zhan, del resto, da settimane sta cercando dei partner per gestire la Beneamata, e con un comunicato diffuso nei giorni scorsi veniva comunque confermato l’impegno finanziario, con l’obiettivo però di aprire la società a “partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo“.