Crisi Roma, indebitamento netto di 278,5 milioni. Zaniolo sacrificabile

La situazione economica della Roma non è semplice, come riportato da La Stampa, l’indebitamento finanziario netto adjusted ammonta a 278,5 milioni di euro. Una possibile perdita è stimata in tripla cifra. Le trattative per il cambio di proprietà si sono arenate da tempo e l’estate si prospetta movimentata. Nessuno è incedibile e non si escludono cessioni eccellenti per dare fluidità alle casse societarie. Nel mirino dei grandi club sono finiti i due gioielli della rosa, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.