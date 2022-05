Crisi Cagliari, Mazzarri sempre più a rischio: due i possibili sostituti

Gli ultimi risultati potrebbero costare carissimo a Walter Mazzarri

La partita di ieri contro l'Hellas Verona (persa 2-1) potrebbe essere stata l'ultima di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari. Questo quanto troviamo scritto su GianlucadiMarzio.com. La squadra rossoblù non è riuscita a togliersi dalle acque agitate della classifica e il club adesso pensa al cambio allenatore anche per dare una scossa ai giocatori in vista del rush finale di questa Serie A.

Secondo quanto riporta il noto esperto di calciomercato, per sostituire Mazzarri il Cagliari pensa a due opzioni: una è interna e porta al nome di Alessandro Agostini, ex giocatore rossoblù e oggi allenatore della Primavera (che oggi ha perso con la Roma per 2-1 ma che in campionato è al 4° posto). L'altra pista porta invece a Walter Zenga, che è già stato sulla panchina del Cagliari dal marzo 2020 all'agosto 2020.