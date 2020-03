Crisi Cagliari: esonerato Maran, Giulini pensa ad una soluzione interna

Manca solo l’ufficialità e Rolando Maran non sarà più l’allenatore del Cagliari. La squadra sarda è infatti in una crisi senza fine, dopo la sconfitta maturata in casa ieri ai danni della Roma, sono arrivate ad undici le partite senza trovare la vittoria. Dopo un inizio di stagione straripante, che vedeva il Cagliari in lotta addirittura in un posto Champions, adesso l’obiettivo della società è di ottenere la salvezza, traguaardo che sembrava pura formalità solo qualche mese fa . Per questa corsa finale, Giulini affiderà la panchina a Max Canzi, attuale tecnico della Primavera che ha sorpreso tutti portando i rossoblù in questo campionato alle spalle della capolista Atalanta.