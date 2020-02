Intervistato da TMW, l’operatore di mercato Luca Pasqualin ha parlato anche del mancato arrivo di Domenico Criscito alla Fiorentina:

Una trattativa che per noi ha seguito in prima linea Andrea D’Amico che non è andata in porto per delle riflessioni personali del giocatore, il quale ha evidentemente preferito non lasciare un club a cui è legatissimo.