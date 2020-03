Criscitiello: “Il Milan avrebbe bisogno di uno come Della Valle”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello scrive del caos che regna al Milan. E cita i Della Valle:

Faccia anche una minusvalenza, problemi del fondo che ha sbagliato l’investimento, ma Elliott si liberi del Milan e lo faccia anche in fretta. Questa società ha bisogno di un padrone, anche se non è Paperon dei Paperoni. Serve un industriale. Un Ferrero (papà Nutella, intendiamoci) ma che da uomo intelligente non mischia la nocciola con il calcio. Un Della Valle (da Firenze mi prenderanno per pazzo) o un Giorgio Armani che alla città di Milano deve tutto e può dare qualcosa anche al calcio oltre che al basket. Il Milan deve ripartire. Fate in fretta. E lasciamo i fondi a Londra.