Crespo esalta Simeone: “Ha segnato ovunque, anche nella Fiorentina”

Al prossimo gol in Serie A Giovanni Simeone raggiungerà quota 50 e la Gazzetta dello Sport gli dedica oggi una pagina. Interpellando anche un grande attaccante argentino del passato come Hernan Crespo: “Sono amico, molto amico, di suo papà Diego, il mitico Cholo: volete che non faccia il tifo per Giovanni? Lo seguo da quando, ancora ragazzino, giocava nel River Plate e poi nel Banfield. È stato prima al Genoa, poi alla Fiorentina e ora al Cagliari. E dovunque ha segnato. A me piace il modo in cui partecipa alla manovra della squadra, non è uno che si piazza là davanti e aspetta che gli arrivi il pallone giusto. Se proprio devo cercare il pelo nell’uovo, gli dico una cosa: “Giovanni, devi essere più cattivo in mezzo all’area. I difensori devono avere paura di te”.