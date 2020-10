Covid: un caso nell’Atalanta. Genoa: la situazione peggiora

Anche in casa Atalanta un caso di Covid. Lo ha annunciato la stessa società bergamasca con una nota ufficiale:

L’Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico.

FOCOLAIO GENOA

Sempre più pesante la situazione-contagi al Genoa. In seguito agli esami strumentali effettuati ieri, una nota del club rossoblù informa che “sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males”. Il totale dei contagiati nel cluster rossoblù sale così a 22 unità, di cui ben diciassette sono elementi della prima squadra. Un conto pesantissimo, anche in vista della ripresa dell’attività agonistica. La squadra non si sta allenando: gli allenamenti per i negativi sono sospesi almeno sino a lunedì prossimo. I tamponi quotidiani, comunque, continuano. Lo scrive gazzetta.it.