Covid-19: anche nella Samp tre nuovi casi (più un ritorno di positività)

Come in casa viola, anche in quella blucerchiata non si può certo festeggiare per il vicino e probabile ritorno all’attività. La Sampdoria ha appena comunicato, infatti, che sono quattro attualmente i casi positivi in squadra:

L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo.