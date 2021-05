Coverciano, tanti ex viola alla prima lezione “in presenza” per il patentino

Prima volta in presenza per gli “allievi” Del Piero, Vieri, De Rossi. Il corso per allenatori Uefa B/A, partito lo scorso dicembre, ha accolto in aula i frequentatori che avevano seguito il programma esclusivamente per via telematica a causa...

Redazione VN

Prima volta in presenza per gli “allievi” Del Piero, Vieri, De Rossi. Il corso per allenatori Uefa B/A, partito lo scorso dicembre, ha accolto in aula i frequentatori che avevano seguito il programma esclusivamente per via telematica a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Appuntamento, quindi, nell’aula magna del centro tecnico federale di Coverciano dove si sono ritrovati, tra gli altri, il collaboratore tecnico dello staff azzurro del c.t. Mancini, Daniele De Rossi, il campione del mondo 2006 Alex Del Piero, l’ex attaccante Christian Vieri. E poi ancora tanti altri ex viola come Balzaretti, Montolivo, Matri, Pazzini e David Pizarro. Lo riporta gazzetta.it.