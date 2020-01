Tornato a Perugia dopo oltre 15 anni, Serse Cosmi non dimentica quello che fu in suo addio dal capoluogo umbro dopo lo spareggio perso dal grifone contro la Fiorentina nel 2004: “Sono venuto perché ho qualcosa qui, ho vissuto bei momenti e un brutto momento. Essere andato via da Perugia dopo quella partita è un qualcosa che mi ha rovinato tutti questi anni. Ho avuto altre esperienze, anche belle, ma sono andato via con un qualcosa che non mi ha fatto stare bene”.