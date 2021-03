Cosmi e la squalifica per blasfemia: “Siamo o no un paese laico?”

“Trovo assurdo il fatto che neppure vicino al proprio spogliatoio una persona non si possa lasciar andare ad uno sfogo personale e verbale. La squalifica per blasfemia? Siamo un paese laico o no? Se mi hanno squalificato, vuol dire che le norme sono sbagliate“. Così Serse Cosmi in conferenza stampa dopo Lazio-Crotone, partita persa dai rossoblù negli ultimi minuti di gara. Le sue parole stanno facendo il giro di tutti i media e sicuramente scateneranno diverse reazioni.