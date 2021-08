Cosenza in alto mare: i Lupi hanno appena ufficializzato il tecnico

Il Cosenza, prossimo avversario di Coppa Italia della Fiorentina, è ancora in alto mare e solo poche ore fa ha annunciato il tecnico

Non sarà una settimana semplice per il Cosenza, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia. I Lupi, infatti, hanno saputo solo pochi giorni fa che avrebbero giocato la Serie B per l'esclusione del Chievo e dunque stanno correndo ai ripari per allestire una formazione di categoria. E i viola come primi avversari fra nemmeno una settimana non sono certo un cliente semplice. Il club calabrese ha annunciato solo poche ore fa il nuovo tecnico, Marco Zaffaroni. Contestualmente, il DS Goretti ha già portato a termine diverse operazioni: Panico, il portiere Del Favero e Minelli, ma molte altre sono attese. Anche i viola guardano con interesse alla costruzione del loro prossimo avversario.