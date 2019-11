Cose da pazzi: il 10% del Manchester City vale 3 volte la Fiorentina

Sta facendo clamore in tutto il mondo la notizia che riguarda il Manchester City e la cessione di poco più del 10% delle quote del club inglese al fondo Silver Lake. Di clamoroso c’è la cifra in ballo, che ammonta a 500 milioni di dollari (circa 450 milioni di euro), praticamente il triplo di quanto è stata valutata la Fiorentina (nel suo 100%) la scorsa estate con la cessione a Rocco Commisso. Il valore dei Citizens viene dunque stimato in 4,4 miliardi di euro, che lo rende di gran lunga il club sportivo – non solo calcistico – con più valore al mondo. Per rendere l’idea basti pensare che la Juventus è valutata circa 1,4 miliardi mentre Pallotta chiede 800 milioni per cedere tutte le quote della Roma.