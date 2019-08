Ecco cosa riporta l’Ansa in merito al ricorso di Pantaleo Corvino, accolto dalla Corte Federale:

La Corte di appello della Federcalcio ha accolto un ricorso dell’ex direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino annullando le sanzioni di inibizione di 3 mesi e multa di 10mila euro inflitte dal tribunale federale per essere intervenuto nel maggio scorso alla presentazione del nuovo allenatore viola Vincenzo Montella. Corvino era in quella fase già colpito da inibizione per altre vicende sportive. “Riguardo alla partecipazione alla conferenza stampa, la Corte federale ha riconosciuto la correttezza del comportamento del direttore Corvino tenuto nel corso della medesima conferenza stampa – spiegano gli avvocati di Corvino, D’Avirro e Giglioli – non ravvisando alcuna violazione di norme disciplinari”. Corvino, in base alla precedente inibizione, si doveva astenere da qualsiasi attività dirigenziale sportiva ma, secondo la Corte, la presenza alla conferenza stampa esula dalle attività societarie.