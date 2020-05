Corvino: “I calciatori bravi non saranno barattati. Ora investimenti su giovani e strutture”

L’ex dirigente viola Pantaleo Corvino ha parlato così a Radio Rai:

I calciatori bravi non saranno barattati. Il calciomercato sarà diverso dopo questa pandemia, è vero, ma chi ha i purosangue se li terrà e se proprio dovrà vendere non lo farà per qualche scambio. Se le conseguenze economiche dell’emergenza porteranno a un ridimensionamento delle rose? Questa pandemia ci dovrà far guardare a un calcio un po’ diverso. I club devono puntare sulla patrimonializzazione: bisogna saper guardare al futuro attraverso la programmazione e gli investimenti sulle strutture e sui giovani. Serie A a 18 squadre? Io credo che in Italia ci sia la possibilità di avere un torneo a 20 squadre, perché ci sono grandi città e grandi imprenditori che possono permettersi di avere un club nel massimo campionato. Non credo che le 20 squadre siano penalizzanti. Poi sulla Serie B e sulla Serie C andrebbero fatte delle riflessioni, perché lì c’è un eccesso di club.