Pantaleo Corvino ha rinnovato con il Lecce fino al 2025

Pantaleo Corvino, ex dirigente viola, è stato il protagonista della promozione del suo Lecce in Serie A. Dopo questo ottimo traguardo arriva un'altra buona notizia per il club salentino, infatti l'ex ds viola ha rinnovato fino al 2025. Ecco il tweet: