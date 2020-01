Corso per direttore sportivo: ci sono il team manager Marangon e Cincotta

Inizierà martedì 4 febbraio il corso per direttore sportivo al centro tecnico di Coverciano. Sono previste lezioni per 144 ore di formazione. Presenti gli ex giocatori Stefano Sorrentino e Nicolas Burdisso insieme a tanti altri. In chiave viola da segnalare la presenza di Alberto Marangon, team manager della Fiorentina. Insieme a lui anche Antonio Cincotta, allenatore della squadra femminile e l’ex viola Gianni Munari.