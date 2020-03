Corsi: “Impossibile riprendere a giocare il 4 Aprile, servono proposte alternative”

Fabrizio Corsi, numero uno dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue dichiarazioni:

Ci sono proposte su come e quando riprendere il campionato ma non abbiamo la certezza che le cose si possano mettere apposto velocemente. Servono molti progetti diversi per essere pronti a tutto. E’ impossibile che si riprenda il 4 e il 5 aprile. Ci sono illazioni che provengono da alcune squadre in fondo alle classifiche che sperano di stravolgere i campionati. Euro2020? Mi sembra impossibile.