Correa: “Adesso non vanifichiamo gli sforzi fatti a Firenze. Se giochiamo così…”

“Ultimamente si era parlato di me, avevo sbagliato un paio di gol. Io cercherò sempre di migliorare, anche se continuerò a fare qualche errore. Sicuramente la vittoria è stata importantissima per la fiducia di tutti, dobbiamo vincere anche con il Torino per non vanificare lo sforzo qui a Firenze. Ora dobbiamo riposare e pensare al modo migliore di fare male al Toro.

Qua sto imparando a giocare più vicino la porta, sempre per il bene della squadra. Abbiamo fatto il nostro calcio, quello che riusciamo a fare meglio: quando imponiamo il nostro calcio siamo difficili da battere. Poi c’è anche l’avversario, ma se giochiamo così saranno più le partite che vinciamo rispetto a quelle che perdiamo.”

Questa una parte dell’analisi di Joaquin Correa ai microfoni di Lazio Style Radio 89,3, riportata da Lalaziosiamonoi.it.