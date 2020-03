Coronavirus, Pres. Uefa Ceferin: “Non parliamo di scenari oscuri, cerchiamo di essere ottimisti”

“No panic”. Questo il messaggio che i vertici del calcio mondiale hanno voluto mandare nelle settimane in cui in vari Paesi stanno affrontando l’emergenza Coronavirus. Al discorso di Gianni Infantino, presidente della Fifa, fanno eco le parole di Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa: “Stiamo seguendo da vicino l’evoluzione dell’epidemia. Al momento non è prevista la sospensione di alcuna partita. Seguiamo le decisioni e le raccomandazioni dei diversi Stati”, ha spiegato durante l’apertura del 44esimo Congresso UEFA tenutosi ad Amsterdam. “Cerchiamo di essere ottimisti e non parliamo di scenari oscuri – le sue parole -. Niente Euro 2020? Ho parlato con Infantino e mi ha assicurato che non lo aveva detto”.