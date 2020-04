Coronavirus, Prandelli preoccupato: “A Orzinuovi ho parenti contagiati e amici morti”

In un’intervista al Secolo XIX l’ex allenatore viola Cesare Prandelli ha raccontato di come il Coronavirus abbia colpito la sua famiglia e Orzinuovi, suo paese d’origine: “Vivo a Firenze ma sono di Orzinuovi: parenti contagiati, amici morti. Pensiamo ai troppi tagli nella sanità, supportiamo davvero i ricercatori. E dopo la crisi investiamo nella formazione. Il calcio deve dare gioia: forse non siamo pronti, allora meglio aspettare e soltanto il vaccino sarà il gol vittoria contro il virus”.