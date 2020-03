James Bolton, Andy Cannon e Sean Raggett contagiati dal Coronavirus. Ad annunciarlo è il Portsmouth, che informa che i tre calciatori sono già in auto-isolamento e hanno avuto sintomi lievi o del tutto inesistenti. Il club di Football League One ha fatto eseguire il test a tutta la squadra ed è in attesa dei risultati di ancora metà rosa. Lo si legge su TMW.