Coronavirus: numeri drammatici in Brasile. Sono 151 i calciatori contagiati

Non si ferma l’epidemia da coronavirus in Sud America. Il Brasile è tra i paesi sudamericani più colpiti, nonchè l’ultimo a fermare le attività sportive. Secondo il portale brasiliano TyC Sports, il numero dei giocatori contagiati è salito a 151. Il Brasileirao, massimo campionato brasiliano, è iniziato lo scorso fine settimana con tre mesi di ritardo e nel mezzo di una pandemia ancora fuori controllo in diverse regioni del Paese. Almeno 151 giocatori sono stati infettati dal coronavirus dall’inizio della crisi. Tra le squadre più colpite troviamo anche Flamengo, con 15 contagiati, che ha ripreso addirittura gli allenamenti a fine maggio senza l’autorizzazione del sindaco di Rio de Janeiro. (AlfredoPedullà.com)