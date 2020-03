Coronavirus, l’OMS annuncia: “È una pandemia. Grazie Italia per le misure adottate”

Nella conferenza stampa da Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato: “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia”. Sono i numeri ad aver portato per la prima volta a questa nuova catalogazione del contagio. “Nelle ultime due settimane il numero di casi di Covid-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi coinvolti è triplicato. Dei 118 mila segnalati a livello globale in 114 paesi, oltre il 90% dei casi si trova in soli quattro paesi e due di questi, Cina e Corea del Sud, hanno registrato una significativa riduzione dell’andamento dell’epidemia. Ottantuno paesi non hanno segnalato alcun caso di Covid19 e 57 hanno riportato 10 episodi o meno. Siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia da quelli di inazione. Non possiamo dirlo abbastanza forte, abbastanza chiaramente, o abbastanza spesso: tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia”. Il direttore ha poi ringraziato l’Italia “per le misure adottate insieme a Iran e Corea del Sud per rallentare il virus”.