La partita tra Liverpool e Atletico Madrid, andata in scena lo scorso 11 marzo ad Anfield e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, avrebbe contribuito in maniera drammatica alla diffusione del Coronavirus provocando la morte di 41 persone. Il match giocato in una cornice composta da ben 52mila spettatori, 3mila dei quali provenienti dalla capitale spagnola, aveva già alzato numerosi dibattiti. In Spagna era attivo infatti un blocco parziale, in quanto erano state avviate le prime norme per aggirare il contagio, ma nonostante questo la trasferta fu caratterizzata da un esodo clamoroso. Lo studio pubblicato dal Sunday Times ha quindi confermato che la partita di Anfield Road è stata una vera e propri bomba virologica, in quanto secondo la ricerca già in quel momento gli infetti in Spagna erano 640 mila ed in Inghilterra 100 mila.