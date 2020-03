Coronavirus, in Ligue 1 vietate… le strette di mano. “Niente posticipi, valuteremo caso per caso”

L’allarme coronavirus comincia ad interessare anche le altre nazioni europee. In Inghilterra valutano le porte chiuse, in Spagna sono preoccupati per gli incroci con le squadre italiane. In Francia, invece, vietano… le strette di mano. In pratica, sarà proibito ai calciatori – protagonisti di reiterati contatti fisici durante la partita, ndr – di stringersi la mano prima degli incontri, in accordo con quanto decretato dal Ministero francese per la Sanità. “Nessun incontro è stato posticipato. Siamo in contatto con le autorità locali e valuteremo caso per caso in collaborazione con le autorità, i club e la Lega”, afferma Nathalie Boy de la Tour, presidente della Lega francese.

TUTTO SUL MASSIMO CAMPIONATO FRANCESE