Coronavirus, in forse City-Real a Manchester. Possibile il campo neutro

Come racconta repubblica.it, il Covid-19 torna a minacciare il regolare svolgimento della Champions League. Considerando che in Spagna negli ultimi giorni stanno risalendo i contagiati, il governo inglese impone per chi arriva dal Paese iberico due settimane di quarantena, decisione, questa, che impedirebbe al Real Madrid di giocare il ritorno degli ottavi di finale in casa del Manchester City il prossimo 7 agosto. Ecco perché l’Uefa sta pensando a far disputare l’incontro in campo neutro, come del resto aveva già previsto in caso di necessità. Lisbona, Porto o Guimaraes le sedi possibili.