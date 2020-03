Coronavirus, altro lutto nel calcio: morto ex presidente del Real Madrid Sanz

È morto Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid tra il 1995 e il 2000, contagiato dal Coronavirus. Aveva 76 anni ed era entrato lo scorso 17 marzo in un centro ospedaliero dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo otto giorni di febbre. Una volta entrato in ospedale è stato sottoposto al tampone per vedere se fosse contagiato da Covid-19, scrive Marca. Il risultato è stato positivo. Il giorno dopo le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte.