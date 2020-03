Corona virus, l’oms può fermare il calcio. I giocatori potrebbero rescindere i contratti coi club

L’emergenza coronavirus sta divampando, anche nel mondo dello sport. La Serie A è il primo maggior campionato che è stato costretto a fermarsi per il Covid-19. Nonostante questo le partite internazionali non si sono fermate. Ieri sera la Champions League è scesa regolarmente in campo, e anche stasera e domani la situazione non dovrebbe cambiare. In futuro però la situazione potrebbe cambiare, con importanti e ancor più restrittive prese di posizione. Oms, in caso di pandemia il calcio mondiale si fermerebbe. Secondo Repubblica, qualora l’Oms dichiarasse lo stato di pandemia, verrebbero bloccate le competizioni Fifa e Uefa. Inoltre, entrerebbe in gioco la questione giuridica legata all’eventuale diritto di rescissione dei contratti dei calciatori, sia da parte dei club che dei giocatori stessi. Diverse squadre, intanto, hanno sospeso i loro allenamenti: stop per Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan, Parma, Sassuolo, Spal e Verona. Uno scenario che va incontro al decreto del Governo, con la richiesta ai cittadini di restare nelle proprie case. Così facendo, inoltre, le squadre evitano il rischio infortuni e il conseguente sforzo ulteriori per gli ospedali, già pieni di pazienti.