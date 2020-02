Coppa Italia, stasera la prima semifinale: Inter e Napoli giocano l’andata, dentro Biraghi

Nerazzurri e partenopei in campo stasera per mettere un piede nella finalissima: ecco le formazioni e il link utile per rimanere aggiornati sull’andamento del torneo

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All.: Gattuso.

A QUESTO LINK tutto quello che c’è da sapere sulla gara di stasera grazie a Numericalcio.it.