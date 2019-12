Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo: anche Venuti tra gli squalificati

Sono state pubblicate nel primo pomeriggio le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare di coppa Italia disputate questa settimana. Tre i giocatori che dovranno fermarsi per un turno: oltre al viola Lorenzo Venuti, ci sono anche Claiton (Cremonese), Simone Missiroli (Spal). CLICCA QUI PER IL TABELLONE COMPLETO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA