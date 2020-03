Coppa Italia, Juve-Milan verso il rinvio! Rossoneri come la Fiorentina a Udine

Juve-Milan di Coppa Italia a porte chiuse? Probabilmente no. Le porte dell’Allianz Stadium per la sfida valida per la semifinale di Coppa Italia di domani sera tra Juventus e Milan non si apriranno. Come riferisce La Stampa, la partita di domani sarà rinviata a data da destinarsi. Si tratta di un contrordine rispetto alle indicazioni degli ultimi giorni e quelle delle ultime ore, dove sembrava che la partita si dovesse giocare con le porte aperte, seppur con limitazioni di pubblico. Una decisione dell’ultim’ora quindi come accaduto nella scorsa giornata di campionato, quando proprio la Fiorentina viaggiò verso Udine per essere rimandata a casa senza giocare.